Da Singapore: la partitella di fine seduta è stata molto combattuta

Andrea Ramazzotti, inviato de La Gazzetta dello Sport a Singapore al seguito del Milan, ha raccontato un retroscena sugli allenamenti di Allegri: "In allenamento non solo Tomori, ma un po’ tutti hanno alzato il livello dell’attenzione e dell’intensità. La partitella di fine seduta di ieri, per esempio, è stata molto combattuta, quasi una prova generale di quello che succederà contro l’Arsenal. Diversi dei rossoneri sanno di aver qualcosa da farsi perdonare. E così tra un’attività commerciale e l’altra (oggi evento in un grande negozio della Puma nel quale sarà mostrata dal vivo la seconda maglia) nessuno allenta la tensione sul campo".

Il Milan si prepara per la sua tournèe in territorio Asiatico (Singapore) per preparare al meglio un agosto che sarà fondamentale per la squadra di Allegri, tra l'esordio nella prima gara ufficiale in Coppa Italia contro il Bari, e succesivamente quello in Serie A, sempre a San Siro contro la Cremonese. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, dopo la sgambata a Milanello contro Milan Futuro giocherà la sua prima gara stagionale, mercoledì 23 luglio ore 13.30 italiane a Singapore contro l'Arsenal, gara che sarà visibile su DAZN con anche la diretta testuale del match sul nostro sito web. Per i rossoneri sarà subito un interessante test, utile a capire i primi dettami tattici di Allegri, forte soprattutto del nuovo acquisto Samuele Ricci. L'ex Torino sarà un elemento di spicco per questa squadra, che nei giorni scorsi ha anche ufficializzato Modric e Pietro Terracciano. Il campione croato, così come Gimenez non si unirà al gruppo di Allegri per questa preseason in Asia, ma raggiungeranno la squadra il 4-5 agosto e saranno disponibili per le amichevoli contro Leeds United (9 agosto a Dublino) e Chelsea (10 agosto).