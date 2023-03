Da terzino a centrale: Kalulu racconta il cambio di ruolo

MilanNews.it

L'anno scorso, dopo aver giocato da terzino nella prima parte della stagione, Stefano Pioli ha deciso di spostare Pierre Kalulu al centro della difesa. In merito a questo cambio di ruolo, il francese ha spiegato a Prime Video: "Io ero in allenamento e giocavo come terzino destro e sinistro. Poi è arrivato Pioli e mi ha detto: puoi giocare anche centrale sinistro? In quel momento avevo troppa fame per dire che non potevo. Ho pensato: mettimi in campo e vediamo che possiamo fare. La verità è che ero pronto a dare il massimo e dimostrare che ero forte".