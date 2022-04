Dai ritorni di Ibra e Balotelli al caso Donnarumma: Raiola e il rapporto odi et amo con il Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel giorno della scomparsa di Mino Raiola - alla cui famiglia la redazione di MilanNews.it porge le sue condoglianze - si possono riportare alla memoria quelli che sono stati i principali affari professionali tra l’agente italo-olandese e il Milan, in un rapporto odi et amo che, spesso, ha fatto tanto discutere ma che, in fondo, ha altrettanto frequentemente portato alle fortune di tutte le parti.

Molto noto è il suo rapporto di fratellanza con Zlatan Ibrahimovic: "Un padre, un fratello, un amico e un agente per me. Il migliore - sentenziò lo svedese a fine 2021 - dei migliori e lo sarà sempre"; grazie all'intermediazione di Raiola, Ibrahimovic arrivò al Milan nel 2010 prima di farvi ritorno nel 2020. Andata e ritorno anche per un altro noto assistito di Raiola, Mario Balotelli, arrivato nel suo Milan nel 2013 e poi tornato in rossonero nel 2016 sempre grazie al lavoro svolto dal suo procuratore e agli ottimi colloqui con la dirigenza del Club.

Decisamente più negativa per i tifosi milanisti, invece, la parentesi legata a Gianluigi Donnarumma, le cui discussioni sul rinnovo hanno portato prima alla firma con tante polemiche e alto stipendio nel 2017 (accompagnata anche da quella del fratello Antonio) e poi all’addio a parametro zero nella scorsa estate.