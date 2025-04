Dal City al Milan, Walker: "Era arrivato il momento giusto di andare via. E quando sai che ti vuole un club così..."

vedi letture

Intervenuto al suo podcast "The Kyle Walker Podcast”, Kyle Walker ha parlato così della sua scelta di lasciare il Manchester City per andare al Milan: "Nel calcio, quando capitano certe opportunità, bisogna coglierle. E per me vivere un campionato diverso, vivere una cultura diversa, giocare per un club come il Milan... non credo che si possa rifiutare.

E quando sai un club come il Milan ti vuole, tu vuoi andarci e vuoi affrontare una nuova sfida. Penso che ci siano certi club al mondo a cui non puoi dire di no - riporta il Daily Mail -. Per me era arrivato il momento giusto di andare via. E il Milan era il club giusto. Ho pensato che dovevo andare e provare qualcosa di diverso perché non voglio avere rimpianti a fine carriera. Potevo esplorare qualcosa di diverso e venire in un club come questo. Penso che sia stata la scelta giusta per me".