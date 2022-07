Dal Garda alla Sardegna: Ibra continua la sua riabilitazione

MilanNews.it

Dopo essere stato a Desenzano, sulle rive del Lago di Garda, Zlatan Ibrahimovic si è spostato dalle parti di Arzachena in Sardegna per continuare le sue vacanze ma soprattutto per fare progressi nel lavoro di riabilitazione che sta seguendo post operazione al ginocchio. A breve tornerà definitivamente a Milanello dove inizierà l'ultima parte del suo recupero, la più lunga e faticosa, che lo riporterà in campo a partire dal gennaio 2023. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.