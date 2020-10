Dal rinnovo di Pezzella a quello di Milenkovic: adesso sono queste le due priorità della Fiorentina

Archiviata la finestra estiva di mercato, l’attenzione in casa Fiorentina si sposta sui prolungamenti di contratto. Le difficoltà maggiori, per raccontarla con le parole del ds Pradè, saranno quelle per Pezzella e Milenkovic, col serbo che oggi compie 23 anni: "Nikola sta molto bene qui - ha detto a conclusione del mercato - Proveremo a rinnovare, anche se non sarà semplice. Se non ci riusciremo lo venderemo l’anno prossimo". Insomma, ci sono davanti pochi mesi per strappare un sì che potrebbe, nel reparto arretrato, aprire un nuovo ciclo. Sarà, invece, decisiva questa stagione per i tre che tra pochi mesi finiranno in regime di svincolo: Caceres, Borja Valero e Ribery, una delle anime della squadra. Toccherà a loro - conclude il Corriere dello Sport - dimostrare che non è ancora giunto il momento di farsi da parte, a dispetto dell’età anagrafica.