Dall'Inghilterra: Arsenal, Ceballos ai dettagli: arriverà in prestito secco

L'Arsenal è sempre più vicino a Dani Ceballos. Come riporta il Daily Star, alla fine è prevalsa la linea del centrocampista spagnolo e del Real Madrid, che non volevano correre il rischio di separarsi definitivamente: il giocatore dovrebbe trasferirsi a Londra in prestito annuale senza alcun diritto di acquisto. A Ceballos piace l'idea di un'esperienza in Premier, per crescere e tornare più forte a disposizione di Zidane in futuro. I Gunners pagheranno l'intero ingaggio del ragazzo, poco più di 3 milioni di euro.