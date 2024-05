Dalla Spagna, Xavi sondato dal Milan e dal Manchester United

Sono davvero tanti gli allenatori che si sono spostati e che ancora devono trovare una sistemazione in questo finale di stagione. Molto particolare è la situazione legata a Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona che con i blaugrana, la stagione scorsa, ha vinto un campionato: il catalano aveva annunciato il suo addio a fine stagione salvo poi ricredersi qualche settimana più tardi. A fine campionato, però, gli screzi con il club hanno portato all'addio definitivo di Xavi che dunque si mette sul mercato.

Secondo un'indiscrezione di Diario AS, uno dei principali giornali spagnoli di stampo sportivo, il tecnico sarebbe stato sondato sia dal Milan che dal Manchester United. Entrambi i club hanno fatto un passo oltre i rispettivi allenatori (solo il Milan in via ufficiale) e sono alla ricerca del sostituto. I rossoneri sono quasi per certi di andare su Paulo Fonseca anche se manca ancora l'ufficialità. In tutto questo Xavi ha declinato anche l'offerta di allenare la nazionale della Corea del Sud.