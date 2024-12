Dalle parole ai fatti, Fonseca pesca da Milan Futuro: Jimenez verso la titolarità

Dalle parole ai fatti, Paulo Fonseca è pronto a pescare dalla rosa di Milan Futuro per la gara di domani sera contro il Genoa in campionato. Dopo la prestazione in Champions League contro la Stella Rossa, il tecnico rossonero aveva lanciato un avvertimento: "Se ci sarà bisogno di portare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".

Ed effettivamente oggi l'allenatore portoghese ha confermato nella conferenza stampa della vigilia, che domani sarà titolare qualcuno di Milan Futuro: "Questo progetto del Milan Futuro è un progetto importante per far avere i calciatori del settore giovanile in prima squadra. Lavoriamo con loro dal primo giorno, domani ne vedremo qualcuno in campo". Tra le possibili opzioni sul tavolo, è molto probabile che ci sarà spazio per la prima volta in stagione per Alex Jimenez sulla fascia sinistra al posto di Theo Hernandez: lo spagnolo dovrebbe partitre dall'inizio.

Su Jimenez, il mister ha aggiunto: "Sta bene (sorride, ndr). Può giocare terzino destro e sinistro, esterno destro e sinistro. Ha questa polivalenza che è buona".