Dallera sul Milan: "Difficile dismettere Pioli con un secondo posto ed Europa League"

Sul Corriere della Sera, questa mattina, Daniele Dallera, giornalista, ha offerto un commento a 360 gradi sulla giornata di Serie A che si è giocata in questo weekend. Un turno che ha sorriso ai rossoneri che hanno messo maggiore distanza tra sè e la Juventus, dopo averla superata al secondo posto la scorsa settimana. Ora i punti di vantaggio del Milan sui bianconeri sono tre anche se manca lo scontro diretto e la pausa potrebbe essere controproducente per i rossoneri, che si trovavano in un grande momento di forma psico-fisica, e salutare per la Juve che invece arriva da un periodo nerissimo e a secco di risultati.

Dallera ha commentato così il futuro di Pioli e del Milan in generale: "Sarà difficile dismettere Pioli con un secondo posto in tasca in campionato e con una Europa League in gioco, magari vinta. Gli interrogativi a Milano, invece, riguardano le società (Milan e Inter, ndr) per esempio quella telenovela infinita chiamata stadio, dove presente e futuro di San Siro si confondono con quello rivoluzionario di una nuova impiantistica, ieri-oggi-domani si intrecciano, si mischiano, la politica fa da cornice, ma di certezze nemmeno l'ombra".