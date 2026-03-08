Dalmat sulla stagione del Milan: "Un po' strana. Sono stati capaci di vincere contro le big ma hanno perso punti contro squadre meno forti..."

vedi letture

Intervistato dai taccuini dei colleghi di Tuttosport, Stéphane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter dal 2001 al 2003, non ha dubbi sull'esito del derby di questa sera: "Se l'Inter vince il derby col Milan, e penso proprio sia così, è campione d’Italia. Chi decide la partita? Bastoni. Lo vedo bene in difesa a fermare gli attacchi avversari. E aggiungo che per me, quando andrà in attacco, segnerà il gol partita. I fischi? In Italia si esagera sempre, Bastoni mi piace come giocatore, è forte". Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Il Milan sarà agguerrito, cercherà di riaprire il discorso scudetto.

"C'è un sapore un po' diverso rispetto agli altri anni, anche se il derby è sempre il derby. Il Milan giocherà sicuramente per vincere, ma sono sicuro che lo stesso vorranno fare i calciatori dell'Inter. L’ultimo derby vinto dai nerazzurri è stato quello della seconda stella, il fatto che si giochi stasera per me è un segno, con i nerazzurri che in caso di successo non a caso conquisterebbe di fatto il titolo".

Cosa pensa della stagione del Milan?

"Un po' strana. Sono stati capaci di vincere contro le big italiane, ma hanno perso dei punti contro squadre meno forti. Ed è per quello che sono così in ritardo sull'Inter in classifica".