Damascelli: "Anche lo stesso Milan di Sacchi era indebitato, ma con un patrimonio netto positivo"

Tony Damascelli, nel suo commento a Radio Radio – Lo Sport, torna sulle dichiarazioni di ieri di Arrigo Sacchi sull'Inter che "bara coi debiti": "La situazione debitoria è una cosa, mentre quella patrimoniale è un’altra. Lo stesso Milan di Sacchi era indebitato, ma esisteva un patrimonio netto che era positivo e non negativo. Come purtroppo è quello di alcuni club italiani ora e in particolare dell’Inter.

Poi c’è un aspetto, che va oltre il codice del regolamento sportivo: quello dei codici civili e penali. Tu sei un’azienda, in molti casi quotata in borsa, e hai dei doveri di bilanci da rispettare. Se chi controlla poi non controlla, e qui può esserci una complicità, si crea una situazione non trasparente. Tutti noi abbiamo fatto debiti, poi abbiamo avuto la possibilità di pagarli".