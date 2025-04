Damiani: "Il Milan è una delusione, squadra senza campioni"

“L’Inter è favorita non tanto per i tre punti di vantaggio ma perché avere una rosa ampia rappresenta qualcosa in più. Al Napoli se non giocano i migliori gli altri non sono dello stesso livello”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Oscar Damiani.

Delude invece il Milan.

“Il Milan è una delusione. Lo dico da milanista con il Milan nel cuore. Mi sembra una squadra con dei problemi, senza campioni. Leao e Theo vanno a corrente alternata e questo non è positivo”.

La Coppa può rappresentare un’occasione…

“Una bella possibilità per il Milan. Vincere il derby vorrebbe dire salvare la stagione. Però se gioca come domenica fa fatica”.