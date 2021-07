Damiani su Theo: "In fase offensiva è tra i migliori al mondo, in quella difensiva deve migliorare"

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Oscar Damiani, noto procuratore, ha parlato anche di Theo Hernandenz. Ecco le sue parole: "In fase offensiva è tra i migliori al mondo. In quella difensiva deve migliorare: le diagonali, di testa, prestare maggiore attenzione in area di rigore. Per diventare il più forte deve ancora crescere. Deschamps non lo ha convocato per l'Europeo? Per me ci sarebbe stato bene nel gruppo della Nazionale, però rispetto le scelte del commissario tecnico. Theo avrà spazio per militare nella Francia, ma dipende dalla prestazioni col Milan".