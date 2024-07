Daniel ceduto al Monza: si chiude la dinastia dei Maldini al Milan

Oggi il Milan ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Daniel Maldini al Monza. E così finisce la dinastia Maldini nel club rossonero: dal 1978 ad oggi, questa sarà la prima stagione in cui quel cognome non avrà più rappresentanti in società. Il primo Maldini a far parte del Milan fu Cesare Maldini che arrivò al Diavolo dalla Triestina nel 1954 e giocò l'ultima partita da calciatore rossonero nel 1966. Dopo un anno al Torino, si ritira dal calcio giocato e inizia la sua carriera da allenatore: prima fa l'assistente di Nereo Rocco, poi dal 1972 al 1974 diventò lui il tecnico della prima squadra milanista. Sulla panchina del Diavolo, Cesare Maldini tornò nel 2001 per qualche mese al posto dell'esonerato Alberto Zaccheroni (in quei tre mesi ci fu lo storico 6-0 nel derby contro l'Inter dell'11 maggio 2001).

Dopo quattro anni dal suo addio al Milan, nel 1978 tocca a Paolo entrare nel settore giovanile milanista e iniziare una gloriosa carriera in rossonero che si è conclusa nel 2009. Nove anni dopo, nel 2018, fa ritorno al club di via Aldo Rossi, venendo annunciato come direttore dello sviluppo strategico dell'area sport dalla nuova proprietà del fondo Elliott. Dodici mesi dopo, Paolo Maldini viene nominato direttore dell'area tecnica, ruolo che mantiene fino al 6 giugno 2023.

Entrambi i figli di Paolo, Christian e Daniel, hanno fatto parte anche loro della famiglia: entrambi hanno fatto tutta la trafila nelle giovanili milaniste, anche se poi tra i due solo Daniel ha collezionato presenze in prima squadra. Oggi anche il figlio più piccolo di Paolo ha lasciato definitivamente il Milan (Christian è andato via nel 2016) e così si chiude un'era con ogni probabilità irripetibile non solo per il mondo rossonero, ma tutto il mondo del calcio.