Daniel Maldini segna a San Siro quattordici anni dopo suo padre Paolo

© foto di DANIELE MASCOLO

Sono tante le emozioni vissute in Milan-Spezia da parte di Daniel Maldini. Il centrocampista dei liguri ha colpito proprio la squadra che detiene il suo cartellino in occasione del momentaneo 1-1 messo a referto a metà ripresa. Come riferito da Opta, il classe 2001 ha segnato un gol a San Siro 5333 giorni dopo l'ultima rete segnata nell'impianto rossonero da suo padre Paolo in Serie A. In quel caso, datato 30 marzo 2008, Maldini andò a segno contro l'Atalanta.