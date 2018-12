Danilo a Sky: "Abbiamo lavorato di squadra e concesso poco. Importante non subire gol. Pari giusto"

Il calciatore del Bologna Danilo ha parlato così a Sky Sport: “l momento non è buono ma oggi di fronte ad Milan arrabbiato dopo l'Europa League abbiamo fatto la nostra partita, se vogliamo salvarci dobbiamo fare questo. Essere un muro dietro, come dice il mister, dobbiamo continuare così. II zero gol subiti sono importanti. Anche contro la Fiorentina abbiamo giocato bene. Siamo discontinui, abbiamo lasciato punti importanti contro l’Empoli. Il nostro campionato non è contro Lazio e Napoli. Abbiamo fatto un buon punto, se sabato andiamo a Parma con l’atteggiamento di Empoli non conta niente. Dobbiamo essere questi. Abbiamo lavorato di squadra e concesso poco, anche sull’uno contro uno. Sappiamo che Suso va sul sinistro, siamo stati attenti. Il pari è giusto ma per il nostro campionato è importante la partita di sabato”