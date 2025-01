Danilo messo fuori rosa dalla Juventus: il suo messaggio sui social è chiaro

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - "Peace of mind", , che in italiano significa "tranquillità", "pace dei sensi". E' quanto scrive il capitano della Juventus, Danilo, sul proprio profilo Instagram. Il brasiliano ha aggiunto tre fotografie: in una è ritratto a petto nudo in montagna in mezzo alla neve, nella seconda c'è un messaggio motivazionale con scritto "Resetta, riparti, rifocalizzati", nella terza un suo autografo datato 29 dicembre 2024 e il messaggio "Forza Juve" su carta intestata del J Hotel. Così il difensore ha voluto rompere il silenzio nei giorni più caldi della sua avventura in bianconero: Danilo non partirà per la missione Supercoppa in Arabia e il Napoli resta in forte pressing sul giocatore.

A questo punto, l'addio appare sempre più vicino. E anche i commenti dei suoi followers e dei tifosi hanno tanto il sapore dei saluti. (ANSA).