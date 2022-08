Dazn, disagi in tutta Europa: "Ci scusiamo per l'inconveniente"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso del pomeriggio della prima domenica di Serie A, diversi utenti in Italia e in Europa hanno riscontrato problemi di visione e accesso alla piattaforma di streaming Dazn. Nel corso della serata è arrivato il comunicato di Dazn Italia che ha commentato così io grave inconveniente: "Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l'inconveniente. Team DAZN".