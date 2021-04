DAZN, dopo i problemi avuti lo scorso weekend c'è l'ipotesi di un mese gratis per gli utenti

In questi giorni si sta discutendo molto dei problemi avuti da DAZN nella giornata di domenica nella trasmissione delle sfide Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Dopo le scuse da parte della piattaforma in streaming, e quelle del partner Comcast Technology Solutions, ora si lavora ad un risarcimento per gli utenti danneggiati. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ipotesi più probabile è quella di un mese gratuito in aggiunta all’abbonamento sottoscritto. Nel frattempo la Lega Serie A si è mossa per chiedere rassicurazioni a DAZN riguardo il buon funzionamento del canale in vista dei prossimi anni dato che hanno preso i diritti per trasmettere le partite per il triennio 2021-2024.