Dazn, l'Agcom scrive alla Lega Serie A: l'autorità in pressing per qualità e ascolti

Agcom in pressing sulla Lega Serie A sul tema Dazn. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui l'autorità garante per le comunicazioni ha inviato una lettera alla Lega nella quale chiede una valutazione sul servizio offerto dall'emittente. Sotto i riflettori, la qualità del servizio offerto, la tutela dei consumatori e la misurazione degli ascolti. Tutti argomenti oggetto di diverse polemiche nelle passate settimane: ora l'obiettivo dell'Agcom è quello di "definire i parametri di qualità dei servizi di trasmissione in live streaming delle partite", oltre alle "soglie e i criteri per la quantificazione e la corresponsione di indennizzi nei confronti degli utenti a fronte dei disagi subiti".