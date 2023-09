De Biasi su CDK: "Era troppo ragazzino in un ambiente come quello del Milan"

vedi letture

Intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", Gianni De Biasi ha rilasciato queste parole su Charles De Ketelaere, il quale si sta ritrovando all'Atalanta dopo la stagione complicata e deludente al Milan: "De Ketelaere era troppo ragazzino in un ambiente come quello del Milan dove serviva una personalità diversa. Bergamo può essere l'ideale per lui".