De Calò: "Il Milan ha poche probabilità di passare il turno in Champions"

Alessandro De Calò, editorialista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 commentando la sfida di Champions League in programma mercoledì pomeriggio fra Milan e Porto: "Il Milan ha poche probabilità di passare la prima fase della Champions League. È finito in un gruppo difficilissimo, ha giocato una grandissima partita contro l'Atletico Madrid però poi ha pagato perdendo la partita. Mi immagino che contro il Porto potrà fare almeno un'ora buona come fatto contro gli spagnoli. Il Porto ha alcune analogie con la squadra di Simeone, è una squadra che ti impedisce di fare il tuo gioco e questo spiega le difficoltà dei rossoneri nel match dell'andata. Credo che Pioli sia concentrato su questa partita, ma pensa chiaramente anche al derby che l'hanno scorso ha spostato gli equilibri anche psicologici nello sprint per lo scudetto".