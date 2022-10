De Canio su Toro-Milan: "Mi aspetto una bella gara: da Juric bisogna aspettarsi qualcosa..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi De Canio è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per parlare principalmente di Stefano Pioli e Ivan Juric che si affronteranno domani sera nel match valevole per la 12esima giornata di campionato tra Torino e Milan. Questo il pensiero di De Canio su quello che si aspetta dal confronto: "Mi aspetto una bella gara. I Milan ha i favori del pronostico ma le partite vanno giocate. E come sempre dalle squadre allenate da Juric ci si può aspettare qualcosa".