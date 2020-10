De Grandis: "Assenza pesante di Calha, ma Brahim può sostituirlo"

Stefano De Grandis di Sky Sport ha parlato del Milan: "Quella di Calhanoglu è un'assenza pesante, anche se Brahim Diaz sta facendo bene e può fare bene sulla trequarti. Lo spagnolo ha fatto subito gol e ha la capacità di saltare l'uomo. Sta a lui dimostrare di valere, però Pioli ha dato la dimostrazione di avere fiducia in lui. Ci sono tanti giocatori interessanti tra i rossoneri, come Leao e Saelemaekers, che è una delle sorprese sottovalutate di questo Milan dalla scorsa stagione. Il Milan continua ad essere una squadra, anche quando ha fatto a meno di Ibra e Rebic. Calhanoglu? C'è chi dice che sia la presenza di Ibra che finisce di moltiplicare la forza degli altri giocatori, chi l'assenza del pubblico. Secondo me la terza è quella che ha più peso, ovvero il ruolo di Calhanoglu, che ora può muoversi liberamente sulla trequarti rispetto a quando giocava esterno. Ibra? Permette alla squadra di appoggiarsi, è come mettere il pallone in banca. Prima di andare negli Stati Uniti, ovunque andava portava la vittoria del campionato".