De Grandis: "Fonseca vuole il sacrificio maggiore dei giocatori e anche da Leao, ma deve iniziare a usarlo secondo le sue caratteristiche"

La sconfitta del Milan contro il Napoli ha confermato l'andamento troppo discontinuo dei rossoneri in questa prima parte di stagione, un rendimento che è sempre più un problema da dover risolvere nel minor tempo possibile perché i punti con la testa di classifica iniziano a essere tanti. Per parlare della situazione rossonera sono intervenuti gli opinionisti del Club di Sky Sport 24, questa settimana andato in onda mercoledì sera in occasione del turno infrasettimanale. Il pensiero di Stefano De Grandis.

Le parole di Stefano De Grandis sul Milan: "Lui vuole il sacrificio maggiore dei giocatori e anche da Leao. Ma Leao è lo stesso giocatore che ha vinto il campionato due anni e mezzo fa con il Milan ma devi iniziare a usarlo secondo le sue caratteristiche".