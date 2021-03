De Grandis: "Ibra in nazionale accresce anche l'immagine del Milan nel mondo"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del ritorno in nazionale di Zlatan Ibrahimovic: "Non mi sembra uno umano, dal punto di vista fisico è superiore. È una storia bella, mi fa venire un pizzico di malinconia perché ha saltato quel mondiale in cui ci hanno buttato fuori. A 40 anni non puoi essere lo stesso di quando avevi 36 o 32 anni. Accresce l’immagine del Milan nel mondo. Probabilmente a livello fisico al Milan faranno gli scongiuri (ride, ndr)".