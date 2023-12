De Grandis: "Il Milan in Champions è stato anche sfortunato: con BVB e Newcastle all'andata poteva vincere"

Stefano De Grandis è intervenuto in diretta su Sky Sport per commentare la situazione Champions League del Milan: i rossoneri per qualificarsi devono battere il Newcastle e sperare che il Borussia Dortmund batta il Paris Saint Germain. Ecco l’analisi di De Grandis, con speciale riguardo per la situazione Champions, ma non solo:

“Il Milan in Champions è stato abbastanza sfortunato, contro Dortmund e Newcastle all’andata poteva vincere. Con i se e con i ma non si fa nulla, in Champions non è come in campionato e contano quelle poche partite. I problemi del Milan attualmente sono la fase difensiva, a livello di concentrazione, e la mancanza di un regista, che è l’unica vera pecca dell’ultimo mercato rossonero”.