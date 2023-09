De Grandis: "Il Milan non deve appoggiarsi esclusivamente a Leao. C'è un limite...."

Intervenuto a Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così dei rossoneri: "Il Milan è una squadra anche un po' dipendente da Leao, che ha segnato nelle ultime tre partite. Poi è stato criticatissimo per il colpo di tacco contro il Newcastle. Il Milan, dunque, non deve appoggiarsi esclusivamente su Leao. E dov'è il limite? Giroud non è mai stato un bomber da 20 gol, e poi non c'è un'alternativa. Vediamo cosa si inventerà Pioli nelle prossime settimane".