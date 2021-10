De Grandis: "Rebic ha dato al Milan qualcosa che né Ibra nè Giroud possono dare"

Intervenuto a Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato così dell'attacco rossonero con Rebic: "Devo dire che Leao sulla fascia è devastante, mentre Rebic da punta ha dato qualcosa che né Ibra né Giroud possono dare. Fa si che non ci siano punti di riferimento, che si muove in continuazione e permette agli altri di entrare. Ibra è un fenomeno a cui devi dare la palla sui piedi, poi lui mette il piede sopra a fa giocare bene gli altri. Ma non è lo stesso Milan, che è quello che ha fatto il salto di qualità: Ibra quest'anno diventa un ottimo rinforzo se accetta anche un ruolo diverso, magari che entra nel secondo tempo per spaccare la partita".