De Grandis sul Milan: "Battere il Porto anche per dare un'altra immagine alla classifica"

Ai microfoni di SkySport24, Stefano De Grandis ha parlato così del Milan in vista del match di stasera contro il Porto a San Siro: "Il Milan ha fatto bene in questa Champions contro due top team come Liverpool e Atletico Madrid. La qualificazione agli ottavi resta però complicata, anche bettendo il Porto dovrà poi andare a vincere in casa dell'Atletico. E' anche vero però che un successo stasera darebbe un'altra immagine alla classifica e permetterebbe ai rossoneri di lottare per un posto in Europa League. Il Milan è in corsa per lo scudetto, quindi in questo momento l'obiettivo tricolore è più forte della Champions".