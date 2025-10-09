De Jong come Rabiot: "Villarreal-Barcellona a Miami? Non mi piace, non è giusto"

Frenkie de Jong sta con Adrien Rabiot. Il centrocampista olandese, durante la conferenza stampa per presentare la sfida tra Olanda e Malta, ha parlato così di Villarreal-Barcellona che si giocherà a Miami, stessa sorte di Milan-Como che si giocherà a Perth, in Australia: "Non mi piace che andiamo lì, e non sono d'accordo.

Non è giusto per la competizione. Non mi piace, e non credo sia giusto per i giocatori. Per i club, si tratta di espandere il loro marchio a livello globale. Probabilmente è proprio questo il punto. Capisco la posizione, ma non la accetterei e non la condivido".