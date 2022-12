De Ketelaere cerca se stesso: i suoi numeri con il Milan

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato i numeri di Charles De Ketelaere con il Milan fino a questo momento, dividendo quelli fatti registrare in campionato da quelli messi a referto in Champions League. In A ha giocato 13 partite per un totale di 577 minuti trovando un solo assist a fronte di zero gol (uno annullato dal Var contro la Samp). Ha fatto registrare un solo tiro in porta e 4 fuori dallo specchio. In totale ha effettuato 22 dribbling di cui 14 andati a buon fine, 176 passaggi di cui 134 riusciti. In Champions invece: 5 presenze per 221 minuti, 0 fra gol e assist. Solo un tiro nello specchio e zero fuori. Appena 6 dribbling tentati di cui solo uno andato a buon fine: 65 passaggi di cui 47 riusciti.