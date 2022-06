MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, Paolo Maldini starebbe lavorando con l'agente di Charles De Ketelaere, treuqartista del Club Brugge obiettivo numero uno per l'attacco rossonero, per abbassare le pretese dei Campioni del Belgio. La squadra nerazzurra infatti non chiede meno di 35 milioni di euro per il suo gioiellino.