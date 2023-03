De Ketelaere scherza: "Se dovessimo credere ai media sembra che ogni giorno arrivo a Milanello piangendo"

MilanNews.it

Intervistato da hln.be, Charles De Ketelaere, in questi giorni in Belgio con la nazionale, ha parlato del supporto dei compagni rossoneri e dell'immagine che dipingono i media italiani di lui: "Di certo sento e apprezzo l’affetto e il sostegno dei miei compagni, ma non vorrei rimanere sempre in questa situazione: vorrei dimostrare che ho fame e che vivo per il calcio e per fare buone prestazioni. Non voglio che diventi un problema... Se dovessimo credere ai media sembra che ogni giorno arrivo a Milanello piangendo (ride, ndr)".