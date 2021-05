De Napoli: "Pioli è stato bravissimo, il Milan ha fatto risultato pure senza Ibra"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Nando De Napoli, da ex rossonero ha parlato anche del Milan e ha detto: "E' uscito di nuovo alla grande ora. Pioli è bravo e nelle ultime due gare è stato bravissimo. I suoi giocatori hanno fatto risultato anche senza Ibra. Non pensavo che la squadra tornasse così prepotentemente anche perchè aveva avuto un calo vistoso. Merito anche a Pioli che è un tecnico in gamba"

Il Milan può fare a meno di Ibra?

"E' importante ma a 40 anni non fondamentale. Io ho giocato con Maradona e Van Basten e di loro si sentiva la mancanza. Ibra si fa sentire come personalità in campo e nello spogliatoio ma ripeto ha 40 e si può farne a meno".