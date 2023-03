De Napoli su Milan-Napoli: "Guai sentirsi favoriti in situazioni del genere"

MilanNews.it

Fernando De Napoli, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport soffermandosi anche sull'importanza del fattore storico in vista del confronto di Champions League fra Milan e Napoli: "Certo che sì, ma fino a un certo punto. Perché il Napoli ha trovato la chimica giusta e certe emozioni le sa combattere con quel senso dello spettacolo che non ha avuto rivali, né in campionato e né in Champions. Ma torniamo alle valutazioni di sempre: guai sentirsi favoriti in situazioni del genere. È un errore che non verrà commesso, ne sono certo, da chi pure sembra sia lasci preferire: per me, 50% e 50%".