De Paola: "I rossoneri a Roma dovevano insistere e cercare di portare a casa la vittoria"

Paolo De Paola, su TMW Radio, ha analizzato così Roma-Milan: "Ho visto felici tutti e due gli allenatori a fine partita, il che significa che entrambe le squadre in realtà hanno dei timori che a mio modo di vedere non dovrebbero avere. Il Milan una volta raggiunto il vantaggio doveva insistere e cercare di portare a casa la vittoria, per quanto sono consapevole del fatto che non tutti debbano avere lo stesso approccio di Spalletti".

Ultima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignan

di Antonio Vitiello @AntoVitiello

Lunedì prossimo alle ore 20.00 termina il mercato invernale e il Milan farebbe meglio a sfruttare questi ultimi giorni per rinforzare la squadra. Almeno un difensore o un esterno sarebbero importanti per puntellare una rosa che sta andando al massimo grazie all’ottimo lavoro di Allegri, ma che presenta comunque dei limiti. E’ corretto quando si sente dire: “Non bisogna comprare tanto per farlo”. Giustissimo. Infatti il Milan non dovrebbe acquistare tanto per prendere qualcuno, ma dovrebbe farlo con acquisti mirati e pronti, investendo per provare a giocarsela fino alla fine. Se poi non c’è la volontà di immettere altro denaro sul mercato, allora il discorso cambia. Ma resta un grosso rammarico non provarci. Dunque questa settimana ci aspettiamo qualche mossa finale in questi due reparti. Difensore o esterno di centrocampo.

Per l’estate invece i movimenti sono già in atto. Ricordate la scorsa sessione di mercato quando si diceva che il Milan aveva quasi bloccato Samuele Ricci dal Torino per giungo? Ebbene sta lavorando allo stesso modo per Mario Gila della Lazio. Il difensore spagnolo è in scadenza nel 2027 e arriverebbe a giugno prossimo ad un anno dalla scadenza per una ventina di milioni di euro. Il Diavolo sta trattando per anticipare i tempi e bloccare il difensore centrale con anticipo. Complicatissimo che il club spenda soldi per Gila nell’attuale mese di gennaio, soprattutto dopo la mezza rivoluzione che la Lazio ha attuato sul mercato invernale.

Il grande colpo, e qui bisogna ammettere che c’è stato un grande lavoro delle parti coinvolte, è il rinnovo di Mike Maignan, perché ad un certo punto il rapporto sembrava irrecuperabile. Invece sia Tare che Allegri hanno convinto il portiere francese a firmare il rinnovo e prossimamente ci sarà l’annuncio. Maignan si legherà alla squadra rossonera per altri cinque anni, con un ingaggio molto simile a quello di Leao, attualmente il giocatore più pagato della rosa. Il francese percepirà 5 milioni netti più bonus, e continuerà ad indossare la fascia da capitano ancora per molti campionati. La conferma di Maignan è importante anche per il progetto tecnico di Allegri perché l’allenatore livornese non voleva nessun altro portiere, e avrebbe voluto proseguire nei prossimi anni solo con Mike in porta. Sappiamo pure quanto conti il francese nello spogliatoio, e senza dubbio quella del rinnovo è una notizia che ha fatto felice a moltissimi compagni di squadra.

Il pareggio di Roma ha lasciato l’amaro in bocca, anche per una partita di sofferenza specialmente nel primo tempo. Ma non dimentichiamoci che il Diavolo è secondo in classifica, non perde da 21 partite di fila e soprattutto l’anno scorso ha chiuso all’ottavo posto. Bisogna crescere sotto il profilo del gioco, ma Allegri non sta guidando una corazzata, ricordiamolo.