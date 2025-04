De Paola pronostica: "Champions all'Inter, Scudetto al Napoli e Coppa Italia al Milan"

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio, nel corso di Maracanà. Ecco le sue parole:

Bologna-Inter, ci si gioca tantissimo in chiave Scudetto:

"Un mezzo passo falso da qui alla fine all'Inter è ancora concesso. Se dovesse pareggiare o perdere e il Napoli vincere non è ancora decisivo, perché si è lì. Si chiuderebbe se perdesse il Napoli e vincesse l'Inter, ma è un'ipotesi remota. La vittoria con il Bayern può comunque mitigare la stanchezza. Non credo che sia un turno decisivo ancora".

L'Inter cosa può perdere e vincere da qui alla fine?

"Potrebbe essere un flop perderle tutte e tre? E' una domanda da porsi già ora. Io dico Champions all'Inter, Scudetto al Napoli e Coppa Italia al Milan".

Juve, Conceicao e Kolo Muani in bilico per il futuro. Chi preferisce?

"Mi hanno deluso un po' entrambi. Ed è un'altra piccola mazzata per Giuntoli. Conceicao si è presentato benissimo, ma quando lo hanno cominciato a conoscere gli avversari è stato fermato. Se perde a Parma, torna tutto in discussione, sia per Giuntoli che per Tudor".

Tudor può guadagnarsi la conferma alla Juve?

"Bisogna vedere. Se Conte rimanesse al Napoli, su Gasperini avrei dei dubbi. Se si sta già programmando il futuro a Napoli con Conte, la Juve avrebbe delle scelte limitate per la Juve. Se Tudor dovesse fare bene da qui alla fine, è l'ipotesi consigliabile. Stai mettendo a posto le cose, ha un dna juventino che piace ai tifosi, non è una scommessa come Motta".