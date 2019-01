Gery De Rosa, intervenuto a Sky Sport 24, ha sottolineato come Cutrone potrebbe anche diventare il titolare dell'attacco rossonero dopo l'eventuale addio di Higuain: "Il nome giusto è quello di Cutrone, quando ha giocato ha sempre fatto benissimo. Se andasse via Higuain e arrivasse Piatek, non è detto che Cutrone vada in panchina".