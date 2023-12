De Sanctis via dalla Salernitana: tutti i migliori e peggiori colpi

Un anno e mezzo. È quando è durato l'interregno di Morgan De Sanctis alla Salernitana, come direttore sportivo. Un 2022-23 ottimo, con la cessione di Ederson - che però era stato preso da Sabatini - che aveva portato soldi e il cartellino di Matteo Lovato. Poi qualche grande colpo, come Boulaye Dia e Tonny Vilhena su tutti, ma anche Antonio Candreva, prelevato dalla Sampdoria e che ha giocato una grande annata. In mezzo, però, anche alcuni carneadi o giocatori che hanno fallito l'impatto con il club.

De Sanctis paga principalmente due cose: alcuni investimenti sbagliati ma soprattutto l'ultimo posto attuale. Oltre alla querelle con Boulaye Dia che, di fatto, ha tolto serenità al giocatore più importante della rosa a pochissimo dall'inizio della stagione. Dopo avere cambiato l'allenatore, Iervolino ha probabilmente pensato che ci dovesse una correzione di rotta per il mercato di gennaio.

Queste le parole di Morgan De Sanctis dopo l'addio alla Salernitana. “Ringrazio il Presidente Iervolino, la Società e tutta Salerno per questo anno e mezzo trascorso insieme. Sono orgoglioso di aver contribuito al miglior campionato della storia della Salernitana e voglio ringraziare tutto lo staff per il lavoro svolto e per avermi aiutato nell’opera di crescita e di valorizzazione del brand Salernitana. Rimarrò legato per sempre alla Salernitana e alla sua fantastica tifoseria e auguro al club di raggiungere l’obiettivo salvezza. Avanti Bersagliera!”.