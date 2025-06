De Zerbi cittadino onorario di Foggia: "È meglio di un trofeo"

(ANSA) - FOGGIA, 03 GIU - "Sono a Foggia da ieri e sono felice perché ho rivisto tanti amici, la città in cui ho vissuto di più da calciatore prima e da allenatore poi e percepisco l'affetto che la gente ha verso di me. Sono molto emozionato in questi giorni perché credo che questo sia un premio che nessuna vittoria, nessun trofeo ti possa dare. Questo va oltre, va a me come persona e mi fa molto piacere". Lo ha detto Roberto De Zerbi, attuale tecnico dell'Olympique Marsiglia, da oggi cittadino onorario di Foggia. Nel capoluogo dauno De Zerbi è stato prima calciatore, all'epoca della promozione del Foggia in C1 e, dal luglio 2014, allenatore della stessa squadra. Il conferimento è avvenuto questa mattina a Palazzo di Città.

Era stato proposto dalla commissione cultura e sport, e approvato all'unanimità nella seduta di Consiglio comunale dell'8 gennaio scorso, per il suo ruolo da "protagonista di esaltanti stagioni in rossonero da calciatore prima e soprattutto da trascinante e carismatico allenatore poi". "Non so se è meritata o no la cittadinanza onoraria - ha continuato De Zerbi - perché mi sento anche a disagio: di solito questi riconoscimenti vanno a persone non del calcio. Sicuro questa città l'ho amata, questa gente l'ho rispettata sempre, è sempre riconoscente. Uno può guardare avanti fino a quanto vuole però per guardare avanti devi ricordarti cosa c'era dietro e dietro di me c'è stato tanto Foggia. Io questa città la conosco bene, molto meglio di altri che l'hanno sempre giudicata male, quindi sarà responsabilità mia anche difenderla e cercare di portarla in giro come merita". (ANSA).