De Zerbi esalta Rabiot: "Sposta gli equilibri. Giocatore completo perchè sa fare tutto"

Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, ha parlato così a "Viva El Futbol" di Adrien Rabiot, suo ex giocatore nella squadra francese che milita ora nel Milan: "Rabiot è quello che sta vedendo, sposta gli equilibri. E' un giocatore completo perchè sa fare tutto, sa difendere, sa attaccare, sa attaccare lo spazio. E' anche un bravo ragazzo, purtroppo a Marsiglia è finita nel modo che non volevamo, nè noi e penso nemmeno lui.

Ci ha permesso di arrivare in Champions League. L'anno scorso con noi era il nostro numero 10. Giocava tra le linee ed era un ruolo che lo interpretava a modo suo. Qui Rabiot faceva la differenza. Adrien non è un vero numero 10, ma l'anno scorso ha fatto il record di gol".