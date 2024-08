De Zerbi si presenta in Ligue 1 con una goleada: Marsiglia travolgente a Brest

Roberto De Zerbi si è presentato a Marsiglia con un clamoroso 1-5 sul campo del Brest che solo nella stagione passata aveva chiuso al 3° posto in classifica, qualificandosi alla prossima Champions League.

Calcio spettacolo per l'OM, travolgente in Bretagna con un Mason Greenwood in gran spolvero. All'esordio in Ligue 1 l'inglese firma una doppietta. Due gol anche per Luis Henrique mentre Wahi su calcio di rigore chiude la partita. Con questo risultato i marsigliesi rispondono al Paris Saint-Germain che nella serata di ieri avevano vinto sul campo del Le Havre per 1-4.