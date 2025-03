Del Piero: "Balza all’occhio come il Milan debba essere prima schiaffeggiato per poi reagire e vincere"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex giocatore e capitano della Juventus, Alessandro Del Piero ha voluto commentare così il rendimento del Milan in questa stagione. Una serie di alti e bassi, sconfitte e vittorie ma sempre in rimonta. Così questo Milan ha ormai abituato tifosi e opinionisti, sicuri che questa squadra abbia sempre di più difficoltà di equilibrio in questa particolare e così suggestiva stagione.

La squadra di Conceiçao dovrà vincere e continuare con una serie di risultati positivi per battere critiche e difficoltà. Di seguito quindi le considerazioni dell'ex capitano bianconero, Alessandro Del Piero:

Milan, sempre uno schiaffo e poi la reazione

“Balza all’occhio come il Milan debba esser prima schiaffeggiato per poi reagire. La maggior parte delle vittorie le fa in rimonta dopo essere stato con l’acqua alla gola. Carattere? Sì ma se hai questo devi trovare modo di partire bene fin da subito, non solo quando sei spalle al muro”.

Il programma completo della 29ª giornata

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce 2-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma 1-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona 0-1

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como 2-1

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli 1-0

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli 0-0

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio 5-0

16/03/2025 Domenica 16.00 Roma-Cagliari 1-0

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus 3-0

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter 0-2