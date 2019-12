Depay su Twitter: "Ibra è tornato. Mostra loro di nuovo il Leone!"

La notizia del ritorno di Ibrahimovic al Milan non ha entusiasmato solo i tifosi rossoneri ma anche gli ex compagni dello svedese. Con un breve messaggio sul suo profilo twitter Memphis Depay, ex compagno di Ibra allo United, ha dichiarato il suo deisderio di rivederlo in rossonero.

@Ibra_official really joined ac Milan! I’m excited to see it!

Show them the Lion again! 🙏🦁 — Memphis Depay (@Memphis) December 27, 2019