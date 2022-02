Derby della solidarietà con la Curva Sud: i ragazzi di Amatrice sbarcano a Milano

Appuntamento sabato alle 14 presso l'ingresso 14 dello stadio di San Siro. Ad accoglierli gli Ultras del Milan che hanno raccolto materiale sportivo per il progetto solidale SPORT4RESTART

Lo sport fa bene. In questo caso fa anche del bene.

"Ci sono persone che, nel silenzio generale, ci sono stati sempre vicini. Sono ormai cinque anni che il progetto umanitario Sport4restart è presente nelle zone colpite dal terremoto del centro Italia. Con questi ragazzi abbiamo parlato di unicità della persona, di quanto sia importante tornare a sognare in grande ma, soprattutto , quanto sia fondamentale il gioco di squadra. E questo è un esempio concreto di gioco di squadra. Un grazie enorme va alla Curva Sud Milano e a tutti i ragazzi che hanno contributo alla raccolta di materiale sportivo . Come per la vostra squadra di appartenenza, voi ci siete sempre! Per noi, per i bambini e per i più deboli. Il vostro gesto servirà a far capire a questi bambini che non sono soli. Che anche nelle difficoltà si può trovare la forza per superarli grazie all'aiuto di chi ci vuole bene".

Dichiarazione di Marta Ferrari, Responsabile e ideatrice del progetto Sport4restart