Derby di Milano in Champions 20 anni dopo: stavolta due pareggi non basteranno per la finale

Vent'anni dopo, sempre in sei giorni. Il derby di Milano torna protagonista in Champions League, Milan e Inter si riaffronteranno in una riedizione del doppio confronto che nella stagione 2002/2003 premiò i rossoneri, poi vincitori della competizione nella finale di Manchester contro la Juventus. Con una differenza non secondaria.

I gol in trasferta non valgono più "doppio". Quel doppio derby, vissuto anche sulla paura di entrambe le squadre di perdere contro il rivale cittadino, fu vinto senza vittorie. 0-0 all'andata, 1-1 al ritorno: a decidere fu il fattore casa, decisamente beffardo viste le circostanze, col Milan capace di imporsi per aver segnato una rete "in trasferta" a San Siro. Da questa edizione, il fattore campo non ha più un peso di questo tipo: chi vorrà andare in finale dovrà vincere, non limitarsi a non perdere.