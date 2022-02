Derby senza Ibrahimovic: sarà il primo per Pioli con il Milan

Come comunicato in conferenza stampa da Stefano Pioli, quello odierno sarà il primo derby di Milano in cui il tecnico rossonero non potrà contare sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, infatti, era sempre stato presente nei cinque precedenti: 4-2 con goal il primo anno, 1-2 (con doppietta), 2-1 (in Coppa Italia, con goal), 3-0 l'anno scorso, 1-1 nel derby d'andata in questa stagione.