Derby, un girone dopo: tre probabili cambi per il Milan

A distanza di un girone, il Milan domenica tornerà ad affrontare l'Inter cercando di rifarsi dalla sconfitta dell'andata. Vedremo verosimilmente una formazione diversa per tre/undicesimi da quella che perse al fotofinish contro i nerazzurri: Bakayoko per Biglia (sebbene sia in essere un ballottaggio), Paquetà per l'infortunato Bonaventura e Piatek per Higuain, ceduto a gennaio al Chelsea.